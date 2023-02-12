Mardin’de 10 sağlık çalışanı deprem bölgesine gönüllü olarak yola çıktı.

Mardin’de 10 sağlık çalışanı deprem bölgesine gönüllü olarak yola çıktı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne gönüllü olarak başvuran 10 sağlık personelli deprem bölgesine doğru yola çıktı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmaları yürütülürken, gönüllü olarak deprem bölgelerine gitmek isteyen sağlık çalışanları yola çıktı.

Mardin’de 10 Şubat Cuma günü 46 sağlık çalışanı Adıyaman‘a giderken, bu gün 10 sağlık çalışanı yola çıktı.