Mardin’in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı silahlı kavganın dehşete düşüren görüntülerinin ardından 2 kişi tutuklandı.

Olay, 23 Mayıs’ta Derik ilçesi Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında meydana gelmişti. İki aile arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartışmıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüşmüştü. Çıkan kavgada 4’ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralanmıştı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, biri hayatını kaybetmişti. Jandarma ekipleri tarafından mezrada geniş güvenlik önlemi alınırken, kavga görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kavgayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle Derik Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden Servet D. ve Nıcirvan K. ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.