Mardin’in Yeşilli ilçesi Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Güneydoğu'da ilk kez uyguladığı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin İlk Etap Bedesten Çarşı ve Mardin yerel yatay mimarisiyle yapımı süren konut Projesi'nin yüzde 95’i bittiğini 15 veya 20 içerisinde 1.ci etabın tamamlanarak teslim edileceğini ifade etti.Şehmus EDİS / MARDİN (iGFA) - Ak Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle birlikte Kentsel dönüşüm projesi alanında incelemelerde bulunan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, burada il başkanı ile birlikte basın açıklaması düzenledi.

GÜNEYDOĞU’DA ÖRNEK PROJE OLDU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi'ni ilk başlatan belediye olma özelliği taşıdığını kaydeden Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, 6 Şubat'ta yaşanan büyük yıkım ve can kaybına neden olan depremin ardından yıllar önce başlattıkları Kentsel Dönüşüm Projesi kararında zamanın kendilerini haklı çıkardığını kaydetti.

İLÇEMİZ BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK

Yeşilli'de yapımı devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi'nin iki mahallede hızlı bir şekilde sürdüğünü, projenin ilçenin 14 mahallesine aşamalı bir şekilde yaymak için çalışmalar başlattıklarını kaydeden Demir, Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte ilçemiz bir cazibe merkezi haline gelecek. İlçeye tersine göçün başlayacaktır” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YÜZDE 95 BİTME AŞAMASINA GELDİ

Yeşilli Kentsel Dönüşüm Projesinin birinci etap şu anda yüzde 95’i noktasına geldiğini hatırlatan Başkan Demir,” 1 etapta 60 dükkan 60 konut var. İkinci etapta ise 140 tane konut 140 daha dükkan ilave edilecek. Gördüğünüz dükkânlar 60 adet ve bedesten çarşı hariç otel hariç 5 yıldızlı otel var. Burada yeraltı iki tane otoparkı var. Açık otoparkı var. Alanla ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Bir iki hafta içinde o da ihalesi yapılıyor. Önümüzde bizim hızımızı kesecek bizim hızımızı gölgeleyecek hiçbir bürokratik engel kalmamıştır. İkinci etap 1 etabın iki katı daha büyük olacak. Aşağı yukarı toplam alanda 250 dükkân 250 tane konut olacak. Camisi, hamamı bay bayan hamamı, fırını var. Mardin yöresine uygun Yeşilli konağı yapmayı hedefliyoruz. Burada şu gördüğünüz yapılar camimiz yapılarımız yüzde 95 bir etap bitti. Teslimine de aşağı yukarı bir 15 veya 20 gün içinde burayı da teslim hale getirecekler. İfadelerini kullandı.

VATANDAŞIMIZLA KONUŞARAK UZLAŞIYORUZ

Bize yakışan asaletimizin temsili olan medeniyetlerin şehri olan Mardin'in yatay ve yerel mimarisi olduğunu kaydeden Demir,” Yatay veri yerel mimarisini bu ilçede hayata geçirmek için yola çıktık. Bu ilçeyi yeniden imar ve inşa etmek için kendimize hedef belirledik. İlçemizi inşaat şantiyesine çevirdik. Bu yolculukta en büyük desteği yakaladığımız başarıyı yüce Rabbime borçluyuz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyuz. Sayın Murat Kurum bakanıma borçluyum. Milletvekillerime ve partime ve Ak Parti’nin camiasına borçluyuz. Yeşilli halkına belediye meclisi ve mahalle muhtarlarımıza ilçe başkanlarımıza partimize ve teşkilatımıza borçluyuz. Niyetimiz halis olduğu için rabbim o engelleri önümüzden kaldırdı. Vatandaşımızla konuşarak anlaşarak uzlaşarak bugün Mardin'in yanı başında en genç ilçesi en yakın ilçesi de Mardin kimliğine yakışacak şekilde Güneydoğu kimliğine yakışacak şekilde bir şehir bir yapı bir mimari ortaya çıkardık” şeklinde konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ 14 MAHALLEYE YAYACAĞIZ

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın desteğiyle Yeşilli'de bulunan 14 mahallemize yaymak için çalışmalar başlattıklarını vurgulayan Demir, açıklamalarına şöyle devam etti” Hedefimiz 10 tane ilçemize de emsal olur. Şu anda bulunduğumuz alan içinde 600-700'e yakın bina yıkımı yapıldı. 11. Bin hak sahibi ile görüşüldü. Bir hak sahibinin mirasını topladığınız zaman ortalaması 15 mirasa denk gelir. Bazen 55 mirasçıyla görüşmek zorunda kalıyorsunuz. Bazen de 1 mirasçıyla görüşmek zorunda kalıyorsunuz. Yerinde kentsel dönüşümü en nizami şekilde uygulayan ve bununla birlikte hem vatandaşların yaşam konforunu yükseltmeyi hedefliyoruz. Hem de ilçemizi adeta şahlandırmış olacağız. Bununla birlikte kırsal mahallelerimizi de köy evlerimizle ağıllarımızla yeniden dönüştürmek için projeler hazırlamak için çaba sarf ediyoruz.”

YEŞİLLİNİN GÖÇ KADERİNİ TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ

Hedeflerinin birinci ve ikinci etap bitirip Yeşilli ilçesini turizm kenti haline getirmek olduğunu ifade eden Demir,” Yeşillinin Medeniyetin beşiği olduğunu Dara harbelerine yakın, Midyat yol güzergahında olduğunu merkez mahalle, Hasan keyf'in ikiz kardeşi olduğunu bu yapılarla ispatlayacağız. Cumhuriyet hükümetimizin başta Sayın Cumhurbaşkanımız Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un desteği ve katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum. Halkımızın desteğiyle bu projemiz bugün aldığı hızdan taviz vermeden en kısa zamanda bir veya 2 yıl içinde aktif hale gelecektir. Çarşının içinde otopark sıkıntısı yok. Çarşının içinde cami sıkıntısı yok. Hamam sıkıntısı yok. Alışveriş sıkıntısı yok. Otopark sıkıntısı yok. Konaklama sıkıntısı yok. Her türlü vatandaşın alışverişinde konaklamasına kadar ihtiyaç duyduğu ve duyacağı ne varsa bu projenin içinde yer almıştır. Son yıkımlarımız da yapıyoruz. Güle oynaya Mardin'in yanı başında buna da istihdama destek sağlıyoruz. Yeşillinin göç kaderini tersine çevireceğiz. Bu projemiz bölgemize de örnek oldu” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YEŞİLLİ İLÇESİNE DEĞER KATACAK

23 yıldır sayısız projelere imza atan Ak Parti, ülkemizi en muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmayı başardığını belirten Ak Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ise, ” AK Parti kurulduğundan bu yana şehirlerin kalkınmasında ve millete hizmet yolunda durmadan çalışmış, büyük atılımlara öncülük yapmıştır. Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Demir’in girişimleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlığımızın büyük destekleri ile Yeşilli ilçemizde Kentsel Dönüşüm Projesi'nin İlk Etap Bedesten Çarşı ve Mardin yerel yatay mimarisiyle yapımı süren konut Projesi'nin inşatı bütün hızıyla devam ediyor. 196 konutluk TOKİ konutları bitme aşamasındadır. İlçemizde çok güzel hizmetler devam ediyor. İşte bizlerde bu hizmetlerin heba olmaması ve daha da güçlü projelerin hayata kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " açıklamasında bulundu.