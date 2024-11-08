Mardin’in Yeşilli İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kurumlar arası voleybol turnuvası final müsabakası ile sona erdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Yeşilli Gençlik Merkezi spor salonunda düzenlenen turnuvada finalde Yeşilli Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeşilli Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünü yenerek, turnuvada şampiyon oldu.

Final maçını İlçe Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, İlçe Emniyet Amiri Bahadır Kara ve İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Uysal birlikte izledi.

Kupa töreninde konuşan Yeşilli İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçemizde düzenlenen Kurumlar arası voleybol turnuvası büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Yeşilli ilçemize devletimizin katkıları ile kazandırdığımız spor kompleksleri sayesinde bugün gençlerimize hizmet vermeye başladığını ifade eden Başkan Demir,” 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçemizde düzenlenen Kurumlar arası voleybol turnuvası ile gençlerin heyecanına ortak olduk. Voleybol turnuvasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize sportif anlamda heyecan katmıştır. Belediye olarak bu tür sportif aktiviteleri her zaman önemsemiştir. Başarılı olan takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum ”dedi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç ise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kurumlar arası voleybol turnuvası final maçında gençlerimizle bir araya geldiklerini belirterek, bu tür sportif aktivitelere önem veriyoruz. Turnuvaya katılan bütün sporcularımızı ve gençlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlçemizde Kurumlararası Voleybol Turnuvası; Yeşilli Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yeşilli Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü arasında düzenlenen final müsabakasıyla sona erdi. Final Turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini ilçe Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Belediye Başkanı Hayrettin Demir, İlçe Emniyet Amiri Bahadır Kara ve İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Uusal tarafından verildi.