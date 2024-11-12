11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Yeşilli Belediyesi ve Yeşilli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes” teması ile 2.ci OSB’de binlerce ağaç toprakla buluşturuldu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Yeşilli 2.ci OSB’de düzenlenen ağaçlandırma törenine Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, İlçe Emniyet amiri Bahadır Kara, İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Uysal,2.ci OSB Müdürü Mehmet Acar, İlçe Tarım Müdürü, Beşir Saruhan kamu kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Yeşilli Belediyesi ve Yeşilli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes” teması ile 2.ci OSB’de binlerce ağacı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Vatandaşlarımızın ağacı ve ormanı sevmesi, çevresindeki yeşil örtüye sahip çıkıp genişletmesi ve ağaçlandırma çalışmalarına katılmalarını teşvik etmek için bu tür etkinlere önem verdiklerini ifade eden Demir,” Hep beraber önce kendi evimizden, bahçemizden ağaçlandırılmaya müsait alanlarımızdan başlayarak her tarafı yeşertme gayretinde olacağız. Bizden sonra gelenlere en iyi şekilde örnek olup onlarında kendi çocukları ve gelecek kuşaklara örnek olmalarını teşvik edeceğiz. Daha Yeşil bir Yeşilli ilçesi oluşturmak için ağaç dikme mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç ise, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Yeşilli Belediyesi ve Yeşilli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes” teması ile 2.ci OSB’de ağaç dikme programı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Toprakla buluşturacağımız her fidan evlatlarımızın daha güzel bir dünyada yaşaması için atılan değerli bir adımdır. Bu vesile ile 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kutlu olsun” şeklinde konuştu

Daha sonra Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, İlçe Emniyet amiri Bahadır Kara, İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Uysal,2.ci OSB Müdürü Mehmet Acar, ağaçlandırma sahasında fidanları toprakla buluşturarak, can suyunu verdi.