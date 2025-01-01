Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 2024 yılının son gününde yılbaşı nedeniyle alınan tedbirleri yerinde denetledi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Beraberinde Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ile birlikte çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Vali Akkoyun, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek görevi başındaki personelle bir araya geldi.

Vali Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı da ziyaret ederek burada çalışan personelin yeni yılını kutladı. Ardından Artuklu ilçesinde güvenlik kuvvetlerini ve uygulama noktalarını ziyaret eden Akkoyun, güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında görev başında olan özel harekât, polis ve jandarma personeline teşekkür eden Vali Akkoyun, gösterdikleri fedakarlık için güvenlik güçlerini tebrik etti. Vali Akkoyun, tüm personelin aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Mardin'deki yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma tarafından 6 bin 315 personel, 917 araç ve 15 drone görev yaptı.