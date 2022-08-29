Tuğgeneral Tataroğlu’da hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Demirtaş’a ziyareti dolasıyla teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tataroğlu ile makamında bir süre görüşen Vali Demirtaş, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Ziyarette İl Jandarma Komutanlığı binası önünde tören mangası tarafından karşılanan Vali Mahmut Demirtaş, tören mangasını selamladıktan sonra günün anısına şeref defterini imzaladı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral İdris Tataroğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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