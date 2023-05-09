Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, “Eğitim Destek Projesi" kapsamında 10 bin 28 öğrencinin beklediği eğitim yardımının ikinci taksitinin hesaplara yatırıldığını müjdeledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ikameti Mardin’de bulunan ihtiyaç sahibi gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarına destek olmak amacıyla “Gençlerimiz Geleceğimizdir” sloganıyla hayata geçirdiği "Eğitim Destek Projesi" kapsamında 2022-2023 eğitim-öğretim yılındaki 3 bin lira eğitim desteğinin ikinci taksiti olan 1500’er lira hesaplara yatırdı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden beri tarımda, sanayide ve turizmde yaptıkları yatırımlarla birlikte geleceğin teminatı olan gençlere de ciddi anlamda yatırımlar yaptıklarını belirtti.

2021-2022 eğitim öğretim yılında başvuruları olumlu sonuçlanan 7 bin 652 öğrencinin her birine 1000’er lira olmak üzere 7 milyon 652 bin lira yardım yaptıklarını hatırlatan Vali Demirtaş, “Bu yılda üniversite okuyan ihtiyaç sahibi ailelerimizin gençlerinin müracaatlarını değerlendirdik. Birinci dönem onlara 1500 liradan 10 bin 28 öğrencimize toplam 15 milyon üzerinde ödeme yapmıştık. Öğrencilerimize söz vermiştik; iki dönemde 3 bin lira ödeme yapacağız diye. Bu dönemde de ikinci taksit olan 1500 lira tüm gençlerimizin hesaplarına yatırılmış durumda. Bu yıl 30 milyon 84 bin lirayı öğrencilerimizin, ailelerimizin hesaplarına yatırdık. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.