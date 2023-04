Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş “Dünya Yetimler Günü” münasebetiyle düzenlenen iftar programında, yetim ve öksüz çocuklarla iftar sofrasında buluştu.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde “Dünya Yetimler Günü” münasebetiyle iftar programı düzenlendi. İftar programına Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş’ın yanı sıra 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, Vali Yardımcıları, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, STK ve siyasi parti temsilcileri ile öksüz ve yetim çocuklarla aileleri katıldı.

Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş iftar öncesi masaları tek tek gezerek misafirleriyle bir süre sohbet etti.

Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.

Vali Mahmut Demirtaş, iftar programı öncesinde yaptığı konuşmada, ramazan ayının on beşinci gününde, rahmetin tam ortasında, yetim ve öksüzlerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Bu mübarek Ramazan gününde yetim kardeşlerimizin dualarıyla açtığımız oruçlarımızın sofrasıdır. Dolayısıyla Rabbim bizleri, sizlerle her daim bir ve beraber kılsın. Aşımızı, ekmeğimizi paylaşmayı her daim nasip eylesin.” dedi.

“Ayağa hep birlikte kalkacak, birlikte yol yürümeye devam edeceğiz”

Ramazan ayını Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ülke ve millet olarak yüreği buruk karşıladıklarını aktaran Vali Demirtaş, “Rabbim ramazan ayı vesilesiyle depremde kaybettiğimiz tüm kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Ülkemizi ve milletimizi bir daha böylesi elim hadiselerle imtihan eylemesin. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz, milletimizle el ele, gönül gönülle pek çok badirenin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bizler de afet bölgesinden ilimizde misafir ettiğimiz kardeşlerimize kadim kentimiz Mardin’in misafirperverliğini sonuna kadar göstereceğiz. Aşımızı, evimizi, ekmeğimizi paylaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaralarımızı hep birlikte saracağız. Ayağa hep birlikte kalkacak, birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Kapılarımız 7 gün 24 saat açık”

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak yetimlere yönelik gıda, barınma, sağlık ve eğitim alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Vali Demirtaş, “Yetimlerimizi el üstünde tutacak, onları koruyup kollayacak, tüm ihtiyaçlarını gidereceğiz. Tüm dezavantajlı kesimlere yönelik gerçekleştirdiğimiz pozitif ayrımcılığı, öksüz ve yetim kardeşlerimiz özelinde de hassasiyetle sürdürüyoruz. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ediyor; onların en ufak bir gönül burukluğuna sebebiyet vermemek için tüm kurumlarımızla birlikte hassasiyetle çalışıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da mazlumun, yetimin, öksüzün, yolda kalanın, zorda olanın; dinine, diline, ırkına, mezhebine, meşrebine bakmadan yardım elimizi uzatacağız. Ülkemizde, gönül coğrafyamızda ve dünyanın diğer beldelerinde akan kanın ve gözyaşının durması için gayret etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle kapılarımızın 7 gün 24 saat öksüz ve yetimlerimizin dertlerine derman olmak için açık olduğunu buradan bir kez daha hatırlatıyorum.” şeklinde konuştu.

Yemekten sonra, Vali Demirtaş ve eşi öksüz ve yetim çocuklar ile yakınlarıyla ilgilenerek, istek ve taleplerini dinleyip, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program, yapılan duanın ardından son buldu.