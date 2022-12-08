Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde görev yapan merkez ve kırsal mahalle muhtarlar ile bir araya geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde görev yapan merkez ve kırsal mahalle muhtarlar ile bir araya geldi.

Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile buluşan Vali Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ilçede yapılan ve yapımına devam edilen projelere değinerek ilçeye yapmış oldukları hizmetleri anlattı.

Mahalle muhtarlarının vatandaş ve yöneticiler arasında köprü görevi gördüğünü dile getiren Vali Demirtaş, yapılan toplantıda mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini de dinledi. Mardin genelinde 800 kilometreye yakın asfalt çalışması yaptıklarını dile getiren Vali Demirtaş, yağışların olmadığı dönemde bir o kadar daha asfalt çalışması yapacaklarını ve kırsal kesimde hiçbir mahallenin yapılmamış yolu kalmayacağını söyledi.

Göreve başladığı günden bu yana kent genelinde olduğu gibi Kızıltepe’de de hizmetleri hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Vali Demirtaş, “Bugüne kadar Kızıltepe ilçemizde 378 kilometre asfalt çalışması yaptık. 70 bin metrekare parke çalışması yaptık. İlçemizin en çok yoğunluğun bulunduğu Cumhuriyet Meydanında cephe iyileştirme ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlimiz genelinde 4 millet bahçesi yapacağız. Bunlardan bir tanesini de Kızıltepe ilçemizde yapacağız. Millet bahçesinin yapımına başlandı. İnşallah tamamlandığında vatandaşlarımız burada çocukları ve aileleriyle güzel vakit geçirecekler. Ulaşım konusunda eksiklikleri de giderme konusunda Güney Çevre Yoluna başladık. Yakın zamanda bitirilmesi planlanıyor. Önümüzdeki sene içerisinde de Kuzey Çevre Yolu ile alakalı çalışmalarımız başlayacak. Bu çalışmalarımız bittiği takdirde tarihi İpekyolu nefes alacak diyebiliriz. Toplu taşımada otobüs sayımızı arttırmayı düşünüyoruz. Bu bağlamda çalışmalarımızı başlattık” dedi.

Kızıltepe ilçesinde yaptıkları yatırımın ortalama maliyetinin 270 milyona yaklaştığını dile getiren Vali Demirtaş, “Kızıltepe ilçe stadyumu ve kapalı spor salonunun yanında tartan pisti yapılıyor. Yine vatandaşlarımız burada gönül rahatlığıyla yürüyüşlerini yapabilecekler. Mevcut mezbahane ve hayvan pazarını projelendirdik nasip olursa daha geniş bir alana taşıyıp burada daha temiz ve hijyenli bir şekilde hayvanlarımızın kesim işlemleri yapılabilecek. İlçemizde büyükşehir belediyemizce pazar yeri çalışmamız var, kırsal mahallelerimize dahi çocuk oyun parkları götürüyoruz. Su ihtiyacına karşılık vermek için çeşitli noktalarda sondaj çalışmaları yapıyoruz. Mezarlıklarımızın çevre düzenlemesini yine yapıyoruz. Bugüne kadar Kızıltepe ilçemize yapmış olduğumuz hizmetlerin ortalama maliyeti 270 milyona yaklaştı. Bizler Mardinli ve Kızıltepeli vatandaşlarımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.