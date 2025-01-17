Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminin bugün sona ermesi dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Artuklu ilçesinde bulunan Zinciriye İlkokulundaki karne dağıtım törenine katılan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilere karne ve hediye dağıtan Vali Akkoyun, ”Bugün Mardin ilimizin Artuklu ilçesinde bulunan Zinciriye İlkokulunda öğrencilerimizin sevincine ve mutluluğuna ortak olmak için buradayız. Birinci sınıflarımıza gelişim raporunu, diğer sınıflarımıza da karnelerini veriyoruz. Öğrencilerimizin karne heyecanına ortak oluyoruz. Mardin’de bin 218 okulumuzda 11 bin 975 öğretmen ve 236 bin 123 öğrencimiz mevcut. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz bu ara tatile kadar büyük bir gayret ve çaba gösterdiler. Öncelikle öğretmenlerimize, yöneticilerine ve tüm eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin gelişimi anlamında hepsinin olduğu gibi ailelerimizin de çok büyük bir gayreti var. Velilerimize de çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bu ara tatilde hem dinlenmiş olacaklar hem de ara tatil sonrası eğitim ve öğretim çalışmalarına daha dinç ve gayretli bir şekilde başlayacaklardır. Öğrencilerimizin bu ara tatil boyunca güzel vakit geçirmelerini diliyorum. Biz sürekli öğrencilerimize kitap okuyun, ödevlerinizi yapın şeklinde klasik söylemlerin dışında öğrencilerimizin dinlenmesini, sosyalleşmesini ve güzel vakit geçirmesini diliyoruz. Bu anlamda velilerimize de öğrencilerimizin bu almış oldukları belgeleri herhangi bir başarı için kıstas almaları gerekmediğini, ikinci dönem için düzeltilmesi gereken konular olarak değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında tatili heyecanı yaşayan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.