Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Yeşilli İlçesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Valisi Tuncay Akkoyun beraberindeki Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç ve Vali Yardımcımız Osman Çelikkol ile birlikte Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir’i ziyaret etti.

Yeşilli esnafı ve vatandaşları ziyaret eden Vali Akkoyun daha sonra Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir’i makamında ziyaret ederek, ilçede devam eden projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"YEŞİLLİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK" İlçede devam eden Kentsel Dönüşüm projesi hakkında Vali Akkoyun’a bilgi veren Başkan Demir, Kentsel Dönüşüm Projesi Yeşilli ilçesine gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan değer kazandıracağını söyledi.

Birinci etabın bitme noktasına geldiğini ifade eden Başkan Demir,” 2 ci etap için de hazırlıklara başladık. İnşallah devletimizin desteği ile Kentsel dönüşüm projesini tamamlayarak, Yeşilli’yi bir turizm merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. TOKİ konutları bitme noktasına geldi. Yakın tarihte konutları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yeşil vadi projemizi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bir diğer önemli projemiz ise GES projesini ilçemize kazandırmaktır. 200 kişilik istihdam oluşturacak tekstil atölyemiz bitme noktasına geldi. Yeşilli’yi merkez ilçe yapmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Daha sonra Vali Tuncay Akkoyun ve beraberindeki Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Vali Yardımcısı Osman Çelikkol ve Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ile birlikte Yeşilli İlçesinde esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi.