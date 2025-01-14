Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Mazıdağı ve Dargeçit ilçelerinde 45 okulda doğal gaz dönüşüm çalışmaları tamamlandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un talimatları doğrultusunda yürütülerek doğal gaz dönüşüm çalışmaları bitirilerek kısa sürede okulların ısınma sorunu çözüldü. Dönüşüm projesiyle okulların daha modern, çevre dostu ve ekonomik bir ısınma sistemine kavuşması sağlandı. Doğal gaz kullanımının başlamasıyla birlikte hem öğrencilere hem de öğretmenlere daha güvenli ve konforlu bir eğitim-öğretim ortamı sunuldu.

Mardin genelinde "Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi" çalışmalarına büyük önem veren Vali Tuncay Akkoyun, doğal gaz dönüşümü dışında okulların ihtiyaçlarının kısa sürede giderilmesi talimatını verdi.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, projeye öncülük eden Vali Tuncay Akkoyun’a ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti. Eyyüpkoca, "Okullarımızda yapılan doğal gaz dönüşüm çalışmaları, hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin sağlıklı bir ortamda bulunmasını sağlayacak. Okullarımızda eğitim ortamının iyileştirilmesi ve fiziki altyapının iyileştirilmesi konusunda Sayın Valimizin biz büyük destekleri oluyor. Eğitim camiamız ve öğrencilerimiz adına Sayın Valimize ve ekibine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

Okullardaki doğal gaz dönüşü çalışmaları ile birlikte Mardin’deki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.