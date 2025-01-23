Mardin U16 Ligi’nde oynanan maçlarda, Bolu Kartalkaya’daki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında yaşamını yitiren vatandaşlar anısına, Mardin U16 Ligi’nde yer alan takımlar anlamlı bir davranışa imza attı. Karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca futbolcular sahaya siyah bantla çıktı.

Maçların başlangıç düdüğünden önce düzenlenen saygı duruşu, hem sporculara hem de izleyicilere duygusal anlar yaşattı.