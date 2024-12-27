Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehirde araç ve yaya hareketliliğinin güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla trafik ışıklarını yeni nesil LED teknolojileri ve dekoratif sinyalizasyon sistemleriyle yeniliyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un talimatları doğrultusunda, Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, kaza riski yüksek ve ’kara nokta’ olarak adlandırılan kavşaklardaki trafik ışıkları modern LED teknolojileriyle yenileniyor. Bu çalışmalar, ilgili kurumların koordinasyonuyla Mardin genelinde yürütülüyor.

Çalışmalar, pilot bölge olarak seçilen Artuklu ilçe merkezi ile Artuklu - Kızıltepe karayolunda başlatıldı. Yeni nesil LED teknolojileriyle donatılan trafik ışıkları, yaya ve araç sürücülerinin güvenliğini artırmanın yanı sıra trafikte gereksiz beklemelerin önüne geçiyor. Hem enerji tasarrufu sağlayan hem de estetik bir görünüme sahip olan bu sistemler, trafik akışını daha verimli hale getiriyor.

Pilot uygulamanın ardından, yeni nesil LED teknolojili trafik ışıklarının ve dekoratif sinyalizasyon sistemlerinin tüm şehir genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Yapılacak yeni çalışmalarla Mardin, modern ve güvenli trafik altyapısıyla daha konforlu bir ulaşım deneyimi sunmayı hedefliyor.

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan LED ışıklı yaya geçitleri ve dekoratif sinyalizasyon sistemleri Mardinlilerden büyük beğeni aldı. Yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyeti dile getiren üniversite öğrencisi Salih Bakay, "Işıklandırma çok iyi olmuş. Bu şekilde olması yaya güvenliğini artırdı. Araçların daha dikkatli geçmesini sağladı. Tüm yaya geçitlerinde yapılmasını isterim. Bu uygulamadan dolayı büyükşehir belediyesi yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.