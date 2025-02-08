Mardin’in Midyat İlçe Belediyesi EMITT Fuarı’nda büyük ilgi gördü.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, tarihi kentin doğal, kültürel ve sanatsal güzelliklerini tanıttı. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 28’inci kez kapılarını açtı.

Midyat Belediyesi, kentin turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak için bu önemli fuarda yerini aldı. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Fuarın ilk gününde ziyaretçileriyle tek tek ilgilenerek, kentin, tarihi değerleriyle, kültürel zenginlikleriyle, gastronomisiyle ve hoşgörüsüyle dillere destan olan UNESCO Şehri Midyat'ı 3 gün boyunca bütün güzellikleriyle tanıttıklarını kaydetti.

Başkan Şahin, “Midyat'ın tarihi dokusunu korumak ve yaşatmak için önemli projeler hayata geçiriyoruz. Bunlardan en önemlisi yeraltı şehri projemiz. Çalışmalar hızla devam ediyor ve yılsonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Burası belki de dünyanın en büyük yeraltı şehirlerinden biri olacak. Ayrıca UNESCO'ya dokuz tarihi yapımızla başvurduk ve şu anda geçici aday listesinde yer alıyoruz. Önümüzdeki yıl kalıcı listeye girmeyi hedefliyoruz. UNESCO şehri olan Midyat'ın markalaştırma çalışmalarında, ilçe ile özdeşleşmiş olan yöresel ürünlerden, Midyat Acuru, Midyat İnciri, Midyat Kavunu, Midyat Tandır Ekmeği, Midyat Telkârisi, Midyat Turşusu ve Midyat Zeynebi Üzümü'nü Coğrafi İşaretler ürünleri ziyaretçilere tanıtılıyor.

Çok kıymetli hemşehrilerimiz, sanatçılarımız, turizm sektörünün önde gelen temsilcileri ve birbirinden değerli konuklarımızla bir araya gelerek bölgemizin kültürel ve turistik değerlerini tanıtıyoruz. Ayrıca çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan, farklı coğrafyalardan ziyaretçi ve katılımcıları bir araya getiren, Emitt İstanbul Fuarında standımızı ziyaret eden, bizi yalnız bırakmayan tüm yerli ve yabancı katılımcılara, fuarda ilçemizi temsil eden kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.