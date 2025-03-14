Mardin Midyat Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği "Midyat'ta Ramazan Bir Başka Güzel" etkinlikleri ile ilçede unutulmaz bir Ramazan coşkusu yaşattı. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Midyat'ta gerçekleşen etkinlikler, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.MARDİN (İGFA) - Mardin Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen özel gecede, Ramazan'ın manevi iklimi en güzel şekilde yansıtıldı.

Midyat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından titizlikle organize edilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahiyatçı Said Hatipoğlu'nun söyleşisi ve İbrahim Bingül ile Emrah Güneş'in ilahi konserleri de geceye ayrı bir renk kattı.

Programa Midyat Belediye Başkan Vekili Avukat Mehmet Sait Baş, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Belediye Başkan yardımcıları Masum Cengiz, Rıdvan Akyol ve çok sayıda davetli katıldı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Birlik ve beraberlik içinde nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Gecenin anısına, İlahiyatçı Said Hatipoğlu, İbrahim Bingül ve Emrah Güneş'e plaket takdim edildi.