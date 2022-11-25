Mardin merkezli toplam dört ilde başlatılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Mardin merkezli toplam dört ilde başlatılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Midyat ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen, şahıslara yönelik 22 Kasım’da Mardin merkezli Batman, Van ve Manisa illerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ev ve işyerlerine yapılan aramada çok sayıda satışa hazır paketlenmiş, fişek diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.