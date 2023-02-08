Mardin halkı deprem bölgelerine yiyecek, kıyafet ve kan bağışı için seferber oluyor

Mardin halkı deprem bölgelerine yiyecek, kıyafet ve kan bağışı için seferber oluyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 0 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Mardin halkı deprem bölgelerine yardım etmek için seferber oldu. Yiyecek, kıyafet ve kan bağışında bulunan Mardin halkı, dört koldan deprem bölgelerine yardım toplamak için seferber oldu. Kan bağışlamak isteyen vatandaşlar Kızılay noktalarına akın etti.