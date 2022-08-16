Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine üye olup eğitim gören 275 genç üniversiteli oldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine üye olup eğitim gören 275 genç üniversiteli oldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi’nin 275 üyesi hayallerindeki üniversiteye yerleşti. Gençlik merkezini aktif olarak kullanan ve merkezin eğitimlerinden faydalanan gençler hedeflerine ulaştı. 9 Tıp Fakültesi, 5 Hukuk Fakültesi, 9 Diş Hekimliği, 2 Eczacılık Fakültesi, 40 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20 Eğitim Fakültesi, 35 Hemşirelik-Ebelik, 5 Beslenme ve Diyetetik, 45 Fen-Edebiyat Fakültesi, 5 İlahiyat Fakültesi ve 100 Ön lisans programlarıyla üniversite hayatına başlayacak.

Mardin’in bütün gençlerini ağırlayan merkez her yıl farklı bölümleri kazanan öğrencilerini yetiştirmeye devam ediyor. Haftanın her günü gençlere hizmet veren merkez bölgenin en aktif yeri olarak varlığını sürdürüyor.

2022 YKS’de Türkiye 6.’sı olarak Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşen Emre Aydın, Mardin Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu Gençlik Merkezinden ders konusunda çok faydalandığını dile getirdi.

Gençlik Merkezinin YKS hazırlık sürecinde saat 24.00’de kadar açık olduğunu ifade eden Aydın, “Öğretmenler, öğrencilere ders konusunda sürekli yardımcı oluyor. Ders çalışma sürecinde öğrenciler bir bunalım yaşayabiliyor ve bu da normaldir. Bundan dolayı bu bunalımı atlatmak için öğrencilere il dışına farklı faklı kamplar ile geziler düzenleniyor. Özel kurumdan elde edemeyeceğiniz imkanları ücretsiz bir şekilde bize sunduğu için Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mahmut Demirtaş’a teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın Gençlik Merkezinde daha çok gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu imkanların boşa gitmesini istemem” dedi.