?Her yıl geleneksel olarak yapılan Fenerbahçespor Okulları Türkiye geneli bölge şampiyonalarının Güneydoğu Anadolu ayağı Cizre’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvaya Siirt, Batman, Mardin ve Şırnak Cizre futbol okulları arasında birbirinden güzel maçlar oynandı.

U-11 ve U-12 yaş gruplarında yapılan turnuvada her iki yaş grubunda da şampiyon olan Mardin Fenerbahçe Futbol Okulu büyük bir başarıya imza attı. Başarılarını şampiyonlukla taçlandırılan Mardin Fenerbahçe Futbol Okulu 30 Temmuz Pazar günü İstanbul’da Fenerbahçespor kulübünün düzenleyeceği Türkiye şampiyonasında mücadele edecek. Geçen sene Mardin’in ev sahibi olduğu turnuvada yine iki yaş grubunda da şampiyon olan Mardin Fenerbahçe Futbol Okulu İstanbul’da düzenlenen Türkiye şampiyonasında başarılı sonuçların yanında iki yetenekli sporcuyu Fenerbahçe altyapısına kazandırmıştı. ?

Organizasyon için Fenerbahçe Spor Okullarına teşekkür eden Mardin Fenerbahçe Futbol Okulu Koordinatörü Ferhan Yıldız, şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Yıldız, “Her iki yaş grubunda da şampiyon olmak ayrıca bizi çok mutlu etti . Hedefimiz İstanbul’da ki şampiyona da güzel sonuçlar elde etmek ve altyapıya Mardin’den sporcu kazandırmak. Geçen sene bunu başardık. Hedefimiz bu senede İstanbul’da güzel sonuçlar alıp, Fenerbahçe’ye ve ülke futboluna futbolcu kazandırmak istiyoruz” dedi.