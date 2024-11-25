Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in ilçesi Nusaybin Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Nusaybin ilçesinde uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı. Uzun süre devam eden fiziki takibin ardından araç ekiplerce durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda; 45 kilo 235 gram metamfetamin ve 10 kilo 965 gram eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.