Mardin'de polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Nusaybin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenebilmesi amacıyla yürüttükleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Polis ekiplerinin, Nusaybin ilçesinde durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, 15.850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.