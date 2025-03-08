Mardin Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farklı şubelerde görev yapan kadın polisleri makamında kabul etti. Buğday, kadın polislere, fincan, çikolata ve kahve hediye ederek onlarla sohbet etti.

Emniyet Müdürü Buğday, "Emeğiyle, zekasıyla ve cesaretiyle dünyamızı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" diyerek tüm kadınların gününü kutladı.

Kadın polisler, Buğday’ın jestine teşekkür ederken, kendilerini özel hissettiklerini belirtti.