Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin yürüttüğü Mardin Diplomasi Akademisi 5. açılışı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı ile Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin yürüttüğü Mardin Diplomasi Akademisi 5. açılışı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı ile Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezince, 20 Ekim-20 Kasım tarihlerinde Mardin Diplomasi Akademisi 5. dönem başvuruları online üzerinden alındı. 81 kentte açık olan programda Bakü, KKTC ve Avusturya gibi yurtdışından da başvuru yapıldı. 610 katılımcının başvuru yaptığı programda 144 lise, 466 üniversite öğrencisi bulunuyor. Mardin Diplomasi Akademisi 5. dönem açılış programı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı ve Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve öğrencilerin katılımlarıyla Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Açılışta sunum yapan Kaymakcı, Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecini öğrencilerin katılımlarıyla değerlendirdi. Mardin Diplomasi Akademisi 4. dönem programında başarılı olan öğrencilerin sertifikaları Kaymakcı ve Demirtaş tarafından takdim edildi.