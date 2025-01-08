Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mardin Artuklu Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ile Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın imza attığı protokol çerçevesinde; eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, bağımlılıkla mücadele, çocuklara yönelik faaliyet başlıkları altında geniş kapsamlı bir iş birliği sağlanacak. Bu sayede, denetimli serbestlik altındaki bireylerin topluma entegre olmaları desteklenecek.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, denetimli serbestlik sürecinin modern ceza sisteminde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, cezaların sadece caydırıcı olmanın ötesinde, bireyi topluma kazandırma amacı güttüğünü söyledi. Akbulut, “Üniversitenin bireyi topluma kazandırma safahatında bizlere karşılıksız yardımları, üniversite imkanlarından faydalanmamız ve üniversitede yer alan bilim insanlarının düşüncelerinden, fikirlerinden faydalanmamız bizim için çok büyük bir avantaj. Denetimli serbestlik üzerine çok fazla soru geliyor. Modern çağda ceza bildiğiniz üzere kişiye eziyet etmek, intikam almak için kullanılan bir model değildir. Cezanın iki boyu vardır. Bireye ceza verildiğinde aslında toplum kamu düzenini bozan bu eylemler karşısında korunmuş oluyor. Yasa koyucu kötü örnek teşkil eden bu eylem ile diğer bireylere mesaj veriyor. Yasa, bu tür kötü davranışlarda bulunmayın, kamu düzenini bozmayın yoksa sizi cezalandırırım diyor. Bu işin caydırıcılık boyutu var. Modern çağda ikinci boyutu ise bireyi kazanmaktır. Biz cezayı toplumu kazanma ve topluma kazandırma olarak ikiye ayırabiliriz. Bireyi kazanma safahatında Adalet Bakanlığı, adli merciler, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz kurumları öncelikle kişinin hürriyeti kısıtlandıktan sonra eğitim öğretim faaliyetleri, psikolojik destekler, rehabilitasyon, terapi, meslek edindirme gibi faaliyetler ile onların suç işleme eylemini ortadan kaldıracak faaliyetlerde bulunuyoruz. İkinci aşama da denetimli serbestlik. Denetimli serbestlik altındaki hükümlülere biz yükümlü diyoruz. Denetimli serbestlikte yükümlüler ne serbestler ne de esirler. Esir değiller çünkü özgürler toplumun içerisinde yaşıyorlar fakat tam manasıyla özgür de değiller. Çünkü bu yükümlüler denetim altındalar. Aslında biz denetimli serbestlik altındaki kişilere takip edilen hürriyet veya takip edilen özgürlük de diyebiliriz. Denetimli serbestlik şube müdürlüğümüz bu yükümlüler ile topluma intibak sürecinde onlarla konuşup dertleşip moral veriyorlar. Buradaki sosyal hizmet uzmanlarımız, psikologlarımız ve sosyologlarımız psikolojik terapi, bağımlılıkla mücadele eğitim öğretim faaliyetleri, çocuk gelişimine katkıda bulunuyor. Onlara meslek kazandırmaya çalışılıyor. Bu maksatla denetimli serbestlik şube müdürlüğümüz ile Artuklu Üniversitemiz arasında çok kıymetli bir protokol var. Rektör hocamız ve değerli üniversite her türlü fedakarlığı yaparak bizlerin karşılıksız ve ücretsiz yardım teklifimizi geri çevirmediler. Protokolün Mardin’imize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Artuklu Üniversitesi Rektör İbrahim Özcoşar ise üniversitenin topluma hizmet misyonuna uygun olarak bu protokolün önemli bir adım olduğunu ifade etti. Rektör Özcoşar, "Bu iş birliği ile teorik ve bilimsel çalışmalarımızı, denetimli serbestlik müdürlüğünün saha deneyimi ile birleştirerek, bireylerin topluma kazandırılmasına yönelik etkin çözümler üreteceğiz" diye konuştu.