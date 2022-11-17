Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik ilçesinde başlatmış olduğu sokak sağlıklaştırma projesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik ilçesinde başlatmış olduğu sokak sağlıklaştırma projesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Derik ilçesinin, güzelleşmesi ve yarınlara aktarılması için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmaları, tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar fiziki gerçekleşme oranı yüzde 60 olan proje çerçevesinde 90 binada dış cephe boyama, 900 metrekare cephe sıva, 850 metrekare taş duvarlarda derz, 1250 metrekare kolan ve saçaklarda ahşap renkli kompozit kaplama yapıldı. 250 iş yerinin bilgilendirme tabelası, 320 otomatik çelik kepenk, 150 camekan ve 110 adet mafsallı manuel tente takıldı. Tarihi çeşme restorasyon yapılarak hizmete alındı,. Proje çerçevesinde, 450 iş yeri, 1500 metre uzunluğundaki cadde ve sokakta sağlıklaştırma yapılacağı belirtildi.