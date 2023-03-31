Mardin Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (MARMEK) ve Tekstil Sanayicileri Derneği işbirliği ile yapılan proje bünyesinde yeni istihdam kapısı açıldı.

Mardinli vatandaşlar ve depremzede vatandaşların faydalanacağı proje çerçevesinde mülakattan geçen kursiyerler işbaşı yaptı. Eğitimlerini büyükşehir belediyesi, istihdamını Tekstil Sanayicileri Derneğinin sağlayacağı vatandaşlar Vali Demirtaş’ın katılımıyla işbaşı yaptı.

Yapılan güzel hizmetten dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Vali Demirtaş, iş başı yapan vatandaşlara da hayırlı olsun dileklerini iletti. İstihdamı arttırıcı projelerin devamlılığını önemsediklerini belirten Vali Demirtaş, “Bu gün burada iş başı yapacak olan kardeşlerimiz hem eğitim alacaklar hem de çalışacaklar. Eğitim 6 ay süreli olup hem teorik hem de pratik olacak. Eğitimin sonunda sertifikaları da verilecektir. Bugün itibari ile yapılan mülakatlar sonucunda 44 kişiyi ilk etapta sanayicilerimizle buluşturduk. Allah nasip edersen bu sayı her geçen gün artacak. Bu kardeşlerimiz de evlerine ekmek götürebilecekler. Buna benzer istihdam arttırıcı projelerimizin devamlılığını önemsiyoruz. Mardinli hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun” dedi.