Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı’nda internete erişimi kolaylaştırmak için ücretsiz kablosuz internet hizmeti sunmaya başladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından çalışmaların ilk etabında parkın belirli yerlerine yerleştirilen Wi-Fi cihazları sayesinde vatandaşlar hızlı ve güvenli bir şekilde Wi-Fi hizmetinden yararlanabilecek.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Vatandaşların parkta rahat ve ücretsiz bir şekilde Wi-Fi hizmetini kullanabileceğini belirten Vali Demirtaş, sunulan hizmeti 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkıyla sınırlandırmak istemediklerini ilçelerde ve kent merkezinde de farklı noktalarda vermeyi düşündüklerini dile getirdi.

Vali Demirtaş daha sonra Bilgi İşlem Daire Başkanı Muhsin Bozkurt’tan bilgiler alarak hizmetin hayırlı olması temennisinde bulundu.