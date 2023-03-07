Mardin Büyükşehir Belediyesi, "okuma yazma bilmeyen kalmasın" düşüncesiyle kadınlara yönelik açmış olduğu okuma yazma kursunda eğitimlerine devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "okuma yazma bilmeyen kalmasın" düşüncesiyle kadınlara yönelik açmış olduğu okuma yazma kursunda eğitimlerine devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Mesleki Eğitim Merkezinde (MARMEK) her yaştan kadınlar okuma yazma kurslarına katılım sağlayarak okuma yazma öğrenebiliyorlar.

Okuma yazma kurslarında okula gidememiş kadınların yanı sıra kentte bulunan sığınmacılar da kurslara yoğunlukta katılım sağlıyor. Kurslarda, yazma teknikleri, dili doğru kullanma, okuma becerilerini geliştirme, yaşam becerilerinde aile içi iletişim ve çevre temizliği gibi eğitimler veriliyor.

Bu eğitimlerle, okuma yazma kurslarıyla okur yazar seviyesinin yükselmesi, zengin bilgi ve kültür birlikteliğinin oluşması hedefleniyor. Okuma yazma kurslarının sonunda başarılı olan kursiyerlere Artuklu Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde sertifika verilecek. Sertifika ile diğer alanlardaki kurslar ile ortaokula başvuru yapılabilecek.