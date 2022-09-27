Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için medikal malzeme desteğinde bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için medikal malzeme desteğinde bulundu.

Engelli vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltmek, sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, engelli vatandaşlara engelsiz bir yaşam sunabilmek amacıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde 5 adet yetişkin manüel tekerlekli sandalye, 10 adet çocuk manüel sandalye, 8 adet akülü sandalye, 80 adet tansiyon ölçme cihazı, 50 adet seker ölçme cihazı, 5 adet nebulizatör cihazı ve 20 adet yetişkin hasta bezi engelli vatandaşlara düzenlenen törenle teslim edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen programda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, engelli vatandaşlar için yapılan hizmetlerden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kapılarının engelli vatandaşlara 24 saat açık olduğunu belirten Vali Demirtaş, “Hayatımda zevk aldığım en güzel hizmetlerin başında engelli kardeşlerimize bir hizmet sunmak, onlara bir şeyler yerine getirmek bu beni ziyadesiyle çok mutlu ediyor. Bir taraftan Mardin’de altyapı, sağlık, eğitim, güvenlik hizmetleri her türlü hizmeti yapıyoruz. Ama bu tür hizmetlerin yanında engelli kardeşlerimize yapmış olduğumuz hizmetlerin ayrı bir lezzeti, ayrı bir tadının olduğunu düşünüyorum. Onun için kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Biz, devlet olarak Cumhurbaşkanımızın himayelerinde sizlere hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz, onur duyuyoruz. Hem evimizin kapısı hem iş yerimizin kapıları sizlere 24 saat açık olduğunu özellikle bilmenizi istiyorum. Bir derdiniz bir sıkıntınız olduğu zaman bizler hep yanınızda olacağız” dedi.

“Engelli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu herkesin bilmesini istiyorum”

Mardin’de 10 bin ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa evde bakım hizmeti verdiklerini dile getiren Vali Demirtaş, “Yaklaşık 15 binin üzerinde kayıtlı engelli kardeşimiz var Mardin genelinde. Bunların yaklaşık 10 binine evde bakım hizmeti veriyoruz. Son aylarda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak, yani Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık bin 500 kardeşimize yardım etmişiz. Bunlar yeterli mi? Tabi ki yeterli değil, daha fazlasını yapacağız. Allah, kimseyi engelli yapmasın, zor bir iş. Hepimizin bir engelli adayı olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü yarının ne olacağını, bir dakika sonra, bir saniye sonrasının ne olacağını, hayatımızda nasıl bir değişiklik olacağını bilemiyoruz. Onun için empati kurmamız lazım. Mutlaka kendimizi bir engelli kardeşimizin yerine koyup ona ne yapmamız gerektiğini çok iyi bir şekilde oturup düşünmemiz lazım. Biz hem Mardin Valiliği olarak, hem Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu herkesin bilmesini istiyorum.’’ şeklinde konuştu.

Törene katılan engelli annesi Deniz Görgülü, uzun yıllardır kızının ihtiyaç duyduğu akülü sandalyeye kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek Vali Demirtaş’a desteklerinden ve gerçekleştirdiği hizmetleri yanı sıra engelleri hiç yalnız bırakmamasından dolayı teşekkür etti.

Medikal malzeme dağıtım törenine; Vali Demirtaş’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, kurum müdürleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.