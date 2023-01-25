Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kent genelinde yapmış olduğu hizmetlerde yediden yetmişe herkesin gönlüne dokunuyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kent genelinde yapmış olduğu hizmetlerde yediden yetmişe herkesin gönlüne dokunuyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kent genelinde, gıda paketi, giyim yardımı, öz bakım hizmeti, ev temizliği, ibadethane temizliği, engelli vatandaşların ulaşımı, şehit yakını ve gazi ziyareti, çocuklara yönelik aktiviteler, ihtiyaç sahibi öğrencilerin giysilerinin yıkanması, engellilere yönelik etkinlikler, tekerlekli sandalye ve engelli yatağı yardımı gibi yapmış olduğu çalışmalarla kent genelinde tüm gönüllere dokunmaya devam ediyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında üniversitelerde yükseköğrenim gören 10 bin 28 öğrencinin ailelerine 1. dönemde bin 500 lira olmak üzere toplam 15 milyon 42 bin lira eğitim desteği verildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı sosyal inceleme neticesinde tespit ettiği ihtiyaç sahibi 23 bin 500 vatandaşa gıda yardımı ve 7 bin 15 vatandaşa ise giysi yardımında bulundu. Çölyak hastalarına bin 200 glutensiz gıda paketi dağıtıldı. Ramazan ayı boyunca tüm ilçelerde 20 bin 850 vatandaşa iftar yemeği verildi. İhtiyaç sahibi 504 öğrenciye ayakkabı dağıtıldı. Yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi 962 vatandaşın öz bakımları, 169 vatandaşın ev temizliği yapılırken 547 vatandaşın ise hastane ve diyaliz merkezine ulaşımı sağlandı. Yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi 397 vatandaşa akülü ve manuel sandalye, 3 tekerlekli motosiklet, koltuk değneği, tansiyon cihazı olmak üzere çeşitli araç ve gereçler dağıtıldı. Kent genelindeki okullarda 240 basketbol potası kuruldu. Spor aktivite merkezinde 7 bin 680 çocuğa çeşitli spor alanlarında hizmet verildi. Yaz spor okullarında 05-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere futbol, basketbol, voleybol, karate, teakwondo, atletizm, jimnastik, masa tenisi, okçuluk, badminton ve wushu branşlarında 9 bin 282 öğrenciye eğitim verildi.