Mardin Büyükşehir Belediyesi, personellerin verimliliğini ve motivasyonunu artırmak amacıyla 2022 yılı hizmet için eğitimler devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, personellerin verimliliğini ve motivasyonunu artırmak amacıyla 2022 yılı hizmet için eğitimler devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğünce personellerin verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, verilen hizmeti daha etkin bir şekilde sunmak amacıyla 2022 hizmet içi eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Eğitimde, öfke kontrolü ve stres yönetimi başlığı altında, personellerin yaşayabilecekleri stres ile başa çıkma, her türlü durumda öfke kontrolleri, çözüm yolları gibi konular üzerinde duruldu.