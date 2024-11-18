İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Devrim Demir’in göreve geldiklerinden beri 448 kişiyi duyuru yapılmadan usulsüz bir şekilde işe aldıkları ortaya çıktı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) adayı olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları seçilen Ahmet Türk ve Devrim Demir, görevde bulundukları 7 aylık süre boyunca tartışmalı uygulamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İddialara göre, bu süreçte belediyeye bağlı Mardin Kent A.Ş.’ye 448 kişiyi duyuru yapılmadan usulsüz bir şekilde işe aldıkları ortaya çıktı.

Türk ve Demir’in yaptığı bu işe alımların, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesine yıllık 300 milyon TL ek yük getirdiği ifade ediliyor. Bu da belediyenin mevcut personel sayısının yüzde 25’ine denk geliyor.

Belediye bünyesinde yapılan bu işe alımların yanı sıra hizmetine ihtiyaç duyulmadığı iddiası ile bazı şehit yakını ile personelin işten çıkarıldığı öne sürüldü. Bu durum, belediyenin liyakat ve eşitlik ilkelerine aykırı davrandığı yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi. Özellikle, şehit yakınlarının işten çıkarılması kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Göreve geldiklerinde kayyum yönetimini mali disiplinsizlikle suçlayan Ahmet Türk ve Devrim Demir’in 1 Nisan- 4 Kasım 2024 tarihleri arasında belediyenin mali yapısında büyük bir bozulmaya yol açtıkları iddia ediliyor. İşçi ve emekçi haklarını sık sık dile getiren DEM Partili eş başkanların, görevde oldukları sürede bu değerleri gözetmediği yönündeki uygulamalar da dikkat çekiyor.

Görevden alınan Ahmet Türk ve Devrim Demir, yalnızca mali disiplinsizlik değil, aynı zamanda şeffaflık ve adalet ilkelerini ihlal etmekle suçlanıyor. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve liyakat esasına göre adaletli olarak personel alımı yapılması gerektiği vurgulanırken, bu süreçte yapılan usulsüzlüklerin hem belediyeye hem de Mardinlilere büyük bir maliyet yüklediği ifade ediliyor.