Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ömerli ilçe merkezinde bulunan caddelerde sıcak asfalt (BSK) çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ömerli ilçe merkezinde bulunan caddelerde sıcak asfalt (BSK) çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının bu yıl kentin dört bir yanında başlatmış olduğu yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 10 ilçenin kırsal mahallelerine 750 kilometre sathi kaplama ile asfaltlama yapılarak programlanan çalışmaların yüzde 95’i bitirildi.

Büyükşehir Belediyesinin imkanları ile satın alınarak kurulumu gerçekleştirilen asfalt plentide üretilen sıcak asfalt, Ömerli ilçe merkezindeki 54. Sokak’ta belediyenin imkanları ile serilmeye başlandı. İlçe merkezinde bulunan caddelerin tümü kısa sürede asfaltlanarak vatandaşların hizmetine alınacak.

Ömerli’de bu yıl 50 kilometre sathi kaplama ve 20 bin metrekare kilitli parke döşeme yapılarak ilçenin yol sorunu büyük oranda çözüldü.