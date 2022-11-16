Mardin Büyükşehir Belediyesi, kadim kentin yeşil alanlarını artırmak, kavşak ve refüjleri canlı ve estetik görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kadim kentin yeşil alanlarını artırmak, kavşak ve refüjleri canlı ve estetik görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kültür ve estetiğin kenti Mardin’de yaşayan vatandaşların huzur içerisinde nefes alabilecekleri, dinlenebilecekleri yeşil alanlarının artırılması için 2022 yılı içerisinde yeşil hat olarak tabir edilen alanda mavi selvi, zakkum ve sarmaşık dikimi yapıldı. Ana arterlerde ise çınar, top akasya, dut, piramit mazı, taflan, lavanta, ateş dikeni, biberiye, gül, yıldız çalısı, top mazı, meşe, palmiye olmak üzere toplamda 11 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.

Kent merkezini güzelleştirerek daha canlı bir görünüm kazandıran menekşe ekimi devam ediyor. Mardin-Kızıltepe Battı Çıktı Kavşağı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı, Artuklu Üniversitesi Kavşağı ile orta refüjlerde farklı renklerde toplamda 250 bin menekşe ekimi gerçekleştirdi.