Mardin Büyükşehir Belediyesi ile AFAD İl Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik afet müdahale eğitimi düzenlendi. Eğitim, hem teorik hem de uygulamalı bölümleriyle personelin afet anında etkin müdahale edebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirilmesi sonrası Mardin Büyükşehir Belediyesi Afet İşler Daire Başkanlığı, muhtemel bir afet durumunda olaylara müdahale etmek amacıyla kendi personelinden oluşan 36 kişilik bir ekip kurdu. Büyükşehir Belediyesi ile Mardin AFAD İl Müdürlüğü işbirliğinde, ekibe seçilen personele yönelik depremde hafif arama kurtarma eğitimi verilmeye başlandı.

Teorik eğitim, İtfaiye Daire Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Bu bölümde, enkaza müdahale yöntemleri, kullanılan cihazlar ve ekipmanların özellikleri detaylı şekilde anlatıldı.

Eğitimin uygulamalı kısmı ise AFAD İl Müdürlüğüne ait Recep Tayyip Erdoğan Parkı yanındaki eğitim parkurunda yapıldı. Bu alanda, kesici ve ayırıcı setler, beton dilici cihazlar, sismik ses dinleme cihazları, projektörler ve hava yastıkları gibi afet müdahalesinde kullanılan ekipmanlar tanıtılarak uygulamalı kullanım eğitimi verildi. Eğitim süresince, afet sonrası hayati önem taşıyan arama-kurtarma faaliyetlerine yönelik olarak kazazedelere ulaşma, enkaz kaldırma ve güvenli tahliye teknikleri üzerinde duruldu. Ayrıca, personelin ekip çalışması ve kriz yönetimi yeteneklerini geliştirecek senaryolar üzerinden pratik yapıldı.

Eğitimin sonunda katılımcılar sınava tabi tutulacak ve başarılı olanlara sertifika verilecek.