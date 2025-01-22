Mardin Büyükşehir Belediyesi, trafik ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla yürüttükleri çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul bölgelerinde yoğunlaşan iyileştirme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda, yaya geçidi çizgileri yenileniyor ve eksik trafik levhalarının montajı yapılıyor. Yapılan düzenlemelerle sürücüler ve yayaların trafik kurallarına uyumunun artırılması hedefleniyor.

Ayrıca, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni düzenlemeler yapılıyor ve trafik güvenliği önlemleri güçlendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin her noktasında güvenli ulaşımı sağlamak için çalışmaların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.