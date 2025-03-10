Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Nusaybin’e bağlı kırsal Akarsu Mahallesi yolunda çevre kirliliğine neden olan çöpleri temizledi. Normal şartlarda Nusaybin Belediyesi tarafından yapılması gereken çöp alanı ıslah çalışmaları, belediyenin harekete geçmemesi üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

İş makineleriyle bölgeye giren Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, biriken çöpleri temizleyerek çevrede kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Ayrıca mahalledeki molozlar da kaldırılarak çevre düzenlemesi sağlandı.

Vatandaşlar, Nusaybin Belediyesi’nin görevini yerine getirmemesi nedeniyle yaşanan çevre kirliliğine tepki gösterirken, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin müdahalesi memnuniyetle karşılandı. Akarsu Mahallesi sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.