Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bataklık alanlar ile çöp konteynerlerinde, sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı mücadelede başarılı bir yılı geride bıraktı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bataklık alanlar ile çöp konteynerlerinde, sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı mücadelede başarılı bir yılı geride bıraktı.

Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü, kent genelinde yaşayan vatandaşların huzurlu bir yıl geçirmeleri için ilaçlama hizmetlerini kimyasal ve biyolojik kontrol yöntemleri ile ilkbahar, yaz ve kış mevsimleri olmak üzere 3 dönemde yapıyor. İlaçlama çalışmaları ilçe merkezlerinde her gün yapılırken kırsal mahallelerde ise 2 ve 7 günlük aralıklarla yapılıyor. Bu çerçevede 2 bin 373 kırsal mahallede 2 ve 7 günlük aralıklarla düzenli olarak, bin 909 köy ve mezrada 7 günlük aralıklarla düzenli olarak ilaçlama yapıldığı belirtildi. Bin 200 okul başta olmak üzere toplam 2 bin 223 resmi kurum ilaçlanırken, şehir genelinde, 193 bin 995 bin çöp konteynırlarında dezenfekte ve ilaçlama, 80 bin 100 rögarda ise kışlak kanal sisleme yapıldı. 42 bin 127 noktada sivrisinek ve 22 bin 425 noktada karasinek larva mücadelesi için gübrelik ve bataklık alan ilaçlandı. İl genelindeki tüm ilçelerde camilerin morgları, hastane morgları, mezbahaneler, hayvan pazarı, çöp toplama rampası, çöp konteynerleri, cenaze nakil araçları, toplu taşıma araçları ve tüm resmi kurumlarda mikroplara karşı haftalık periyodik olarak ilaçlama çalışması yapıldı. Yıl içerisinde il genelinde muhtarlıklar, resmi kurumlar ile vatandaşlardan gelen 184 ilaçlama talebi eksiksiz yerine getirildi.