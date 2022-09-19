Mardin Artuklu Üniversitesi’nde 2022-2023 akademik yılı renkli görüntülerle başladı. Renkli görüntülere sahne olan yeni eğitim yılının ilk gününde üniversite rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, günü kampüste öğrencilerle geçirdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde 2022-2023 akademik yılı renkli görüntülerle başladı. Renkli görüntülere sahne olan yeni eğitim yılının ilk gününde üniversite rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, günü kampüste öğrencilerle geçirdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi, 4 bin 229’i yeni öğrenci olmak üzere toplam 16 bin 274 öğrenci yeni akademik yıla merhaba dedi. Üniversite rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yeni akademik yılın ilk gününü kampüste öğrencilerle birlikte geçirdi. Kampüsü ziyaret eden rektör burada öğrencilerle görüşüp tanıştı ve sohbet etti. Öğrencileri dinleyen rektör Özcoşar, öğrencilerin isteklerini anında ilgili birimleri arayarak yerine getirdi.

Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve öğrenci topluluklarınca yeni öğrenciler için açık havada hazırlanan uyum ve bilgilendirme alanlarını ziyaret eden Özcoşar, burada öğrenciler için hazırlanan etkinliklere katılarak yeni öğrencileri karşılamak için düzenlenen reyhani etkinliğini izledi.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafları da çeken Rektör Özcoşar, günün yorgunluğunu üniversite kantininde öğrencilerle çay içip sohbet ederek attı.