Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Mardin’e gelen çocuklar ve ailelerine yönelik Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından düzenlenen Ramazan Şenlikleri, düzenlenen özel programla sona erdi.

Özel içeriklerin, bölümlerin ve hediyelerin hazırlandığı son programda birbirinden renkli görüntüler yaşandı. Ramazan ayı boyunca haftada iki gün gerçekleştirilen şenlikler üniversite kampüsünde yapıldı.

Her Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilen Ramazan Şenliklerine depremzede çocuklar ve aileleri ile Mardin’de ikamet eden çocuklar ve aileleri katıldı.

Şenliklerde geleneksel değerler olan Nasrettin Hoca, Hacivat ile Karagöz, Kavuklu ile Pirşekar ve Aşık ile Maşuk sahnede çocuklara misafir oldu. Aynı zamanda palyaço, davulcu, müzikli sahne gösterileri ve geleneksel çocuk oyunları, sahne gösterileri, masal müzikalleri, sanat atölyeleri ile çocuklar unutamayacakları vakitler geçirdiler.

Bir ay süren şenlik programları boyunca Osmanlı şerbetçisi çocuklara şerbet dağıtırken Mardin Artuklu Üniversitesi Gastronomi bölümü şefleri tarafından hazırlanan farklı yöresel tatlılar da misafirlere ikram edildi. Ayrıca çocuklar için pamuk şeker, süt mısır, patlamış mısır stantları da şenlik boyunca çocuklar için çalıştı.

Ramazan ayı boyunca hazırladıkları şenlik programları boyunca depremin etkilediği farklı illerden Mardin’e gelen depremzede çocukların Mardin’e ve Ramazan’a dair hep anacakları güzel hatıraları olduğunu ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, geleneksel oyunlar, yarışmalar, sahne gösterileri, sanat atölyeleri, kültürel figürler, yöresel Ramazan tatlıları ve çocukların seveceği ikramlar ile Ramazan şenliklerini sona erdiğini söyledi.

Rektör Özcoşar, çocuklar gülsün diye çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.