Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Nusaybin Neriman ve Celal Özel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Rektör Özcoşar, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Fazıl Emek ve okul hocalarıyla toplantı yaparak yüksekokul bünyesinde yeni bölümler açılması ile ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Rektör Özcoşar, yeni bölümlerle ilgili talep ve önerileri almak üzere Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve ilgili sektör temsilcileri ile de görüşmeler yaptı. Nusaybin Ticaret Borsası, Nusaybin Esnaf ve Sanatlarkar Odası başta olmak üzere Nusaybin’de çalışmalar yapan ilgili kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde ’Lojistik, E-Ticaret ve Pazarlama, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Turist Rehberliği’ bölümlerinin açılmasının uygun olacağı ve bu bölümlerin Nusaybin’in ekonomisi, ticaret ve turizm potansiyeline katkı sunabileceği dile getirildi.

Lojistik bölüm, sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirecek

Uluslararası ticaretin işlediği bir güzergahta bulunan Nusaybin’de özellikle lojistik bölüm açılmasının öncelikleri olduğunu belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, lojistik bölümüyle ulaştırma ve lojistik sektöründe faaliyet gösterecek firmalara nitelikli insan kaynağı sağlanacağını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yoğun işleyen bir dış ticaret güzergahı üzerinde olan Mardin’de, Lojistik Köy kurma planının olduğunu hatırlatan Rektör Özcoşar, bu projenin hayata geçirilmesi durumunda kurmayı planladıkları lojistik bölümünün lojistik köy çalışmalarına her türlü lojistik katkıyı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Rektör Özcoşar, Nusaybin Meslek Yüksekokulu bünyesinde lojistik bölümün kurulmasıyla birlikte mevcut dış ticaret bölümündeki çalışmaların da ivme kazanacağını ifade etti.

Lojistik çalışmaları, dış ticarete de ivme kazandıracak

Nusaybin Neriman ve Celal Özel Meslek Yüksekokulu bünyesinde dış ticaret bölümü hali hazırda faaliyet gösteriyor. Dış Ticaret bölümünde son yıllarda giderek artmakta olan ülkeler arası ekonomik ve ticari ilişkiler, ithalat-ihracat, ticaret hukuku, uluslararası rekabet kurallarına yönelik eğitim veriliyor ve bu alanlara istihdam kazandıracak öğrenciler yetiştiriliyor.

Dış Ticaret eğitiminin ülkemiz için hayati bir önem taşıdığını belirten Nusaybin Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Fazıl Emek, dış ticaret alanında yeterli bir akademik kadroya sahip olduklarını ve nitelikli bir eğitim verdiklerini kaydetti. Emek, dış ticaret bölümü mezunlarının, küçük ve orta boy işletmelerden çokuluslu kurumlara kadar her sektör ve ölçekten şirkette özellikle iç ve dış ticaret, üretim, lojistik, turizm, nakliye ve gümrük hizmetleri alanlarında görev alabildiğini söyledi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı da yeni bölümlerin açılması konusunda ihtiyaç duyulabilecek her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti.