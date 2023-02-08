Mardin Artuklu Üniversitesi deprem bölgelerine yardımlarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor

Mardin Artuklu Üniversitesi deprem bölgelerine yardımlarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor

Mardin’de de etkili olarak hissedilen depremlerin ardından kampüs ve diğer yerleşkelerinde bulunan üniversiteye ait binalar ve yemekhaneleri vatandaşların ısıtma, aydınlatma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazır hale getirerek vatandaşları misafir eden Mardin Artuklu Üniversitesi deprem bölgesine yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.

“Üniversitede üretilen sıvı sabunlar deprem bölgesine gönderildi”

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde bulunan Merkezi Laboratuvarda üretilen 1 ton sıvı sabun depremin etkili şekilde yaşandığı Adıyaman iline ulaştırıldı.

Deprem bölgesindeki bütün illere gönderilmek üzere Üniversite Merkezi Laboratuvarında aralıksız sıvı sabun üretimine devam ediliyor.

“Üniversitemiz bütün imkanlarıyla deprem bölgesinin yanında”

Mardin Artuklu Üniversitesine ait bir minibüs ve bir yarım otobüs olmak üzere iki araç da personelleriyle birlikte deprem bölgesine gönderildi. Üniversiteye ait araçları lojistik destek sağlamak üzere personelleriyle birlikte deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, gıda ve arama kurtarma malzemesi yüklü olarak gönderdikleri araçların ihtiyaç duyulacak süre boyunca bölgede kalıp destek vermeye devam edecek. Bütün imkanları ve insan kaynaklarıyla hem Mardin için hem de depremden fiziksel olarak etkilenen iller için çalışmalarını sürdüreceğiz” dedi.