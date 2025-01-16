Mardin Artuklu Belediyesi, ekonomik olarak daha uygun fiyatlarla ekmek temin etmek isteyen vatandaşlar için başlattığı Halk Ekmek Projesi’ni hayata geçirdi. Bugün itibariyle satışa sunulan Halk Ekmek, 5 TL’den satışa çıkarıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Amak, Halk Ekmek Üretim Tesisi ve Satış Noktalarında incelemelerde bulundu. Amak, ekmek satışlarının şu anda üç farklı noktada başladığını, talep doğrultusunda yeni satış noktalarının da açılacağı bilgisini verdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Amak, şunları söyledi; “Bugün, Artuklu Belediyesi olarak halkımız için önemli bir adım daha attık. Halk Ekmek Projemiz ile vatandaşlarımızın günlük ekmek ihtiyacını, en uygun fiyata temin etmelerini sağlıyoruz.

Ekmeklerimiz, son derece hijyenik ortamlarda üretilmekte olup, sağlık ve güvenlik standartlarına tam uyum sağlanmaktadır. Bu projeyi başlatma amacımız, özellikle ekonomik zorluk çeken ailelerimizin daha kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek alabilmelerini desteklemektir. İlk etapta 3 farklı noktada satışa başlıyoruz, ancak ihtiyaca göre bu noktaların sayısını arttırmayı planlıyoruz. Hep birlikte, daha güçlü bir Artuklu için çalışmaya devam edeceğiz.”

Proje kapsamında ekmek fiyatlarının daha uygun hale getirilmesi, bölgedeki dar gelirli aileler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Ayrıca, hijyenik ve sağlıklı üretim süreciyle, vatandaşların güvenliği de ön planda tutuluyor.