Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 41 hekim ve 136 personel ile günde bin 100 hastaya hizmet sunuyor.

Mardin merkez, kırsal mahalleler, ilçelerin yanı sıra Şırnak’ın yakın ilçeleri, Şanlıurfa’nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallelerden gelen hastalara da hizmet veren merkezde sağlık taleplerinin karşılanması amacıyla 3 uzman diş hekiminin daha göreve başlamasıyla hekim sayısı 41’e yükseldi.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, merkezin restoratif diş tedavisi uzmanı, protetik diş tedavisi uzmanı ve pedodonti (çocuk diş uzmanı) uzmanı ile 38 pratisyen diş hekimi olmak üzere toplam 41 hekim ve 136 personel ile halka en iyi hizmeti sunmak için çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

Merkezde 2 panoramik ve 2 priapikal röntgen cihazı, ameliyathane ve laboratuvarla 7 gün 24 saat vatandaşlara kesintisiz hizmet verildiğini aktaran Yavuz, “Ayrıca Genel anestezi altında engelli vatandaşlarımıza ve çocuk hastalarımıza uygun diş tedavileri uygulanmaktadır. Evde Sağlık Birimimiz, merkezimize ulaşım güçlüğü yaşayan vatandaşlarımıza gerekli hizmeti sağlamaktadırlar. İlimizde şu anda Nusaybin’de 30 ünitlik ve Midyat’ta 20 ünitlik ADSM inşaatı devam etmekte olup 2024 yılında inşaatı tamamlanıp halkımızın hizmetinde olacaktır. Artuklu ve çevre ilçelerimizdeki vatandaşların daha rahat ve beklemeden diş tedavisi olabilmesi amacıyla her geçen gün Merkezimizde yeni ünitler hizmete girmekte ve diş hekimlerimizin sayısı artmaktadır. Modern ve konforlu bir tedavi merkezi konumunda olan bu Merkezimiz, MHRS ve ayaktan başvuran hastalarımıza en kaliteli ve nitelikli bir şekilde hizmet vermektedir” dedi.