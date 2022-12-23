Mardian Mall Alışveriş Merkezi yöneticileri Mahmut Yıldızhan ve Dilber Ecevit Meydanbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama ve Perakende bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Mardian Mall Alışveriş Merkezi yöneticileri Mahmut Yıldızhan ve Dilber Ecevit Meydanbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama ve Perakende bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

İdris Erkuş ve Musa Ecer pazarlama ve perakende alan öğretmenlerinin organize ettiği pazarlama ve perakende öğrencilerinin katılım sağladığı seminer etkinliğinde AVM ve mağaza yönetiminin işleyişi, pazarlama ve perakendeciliğin günümüzdeki önemi, meslek lisesi mezunları ara değil aranan nitelikli iş gücünü oluşturduğu öğrencilerin meslek lisesinden mezun olduklarında aldıkları eğitim ile iş hayatında daha donanımlı ve tecrübeli girmiş olacaklarının ayrıca istihdam edildiklerinde iş çevrelerine sunulan avantajlar hakkında öğrencilerle söyleşi yapıldı. Okul Müdürü Veysi Demir ile meslek liselerinin önemi, meslek liselerinin tercih edilmesinin sunduğu avantajlar hakkında iş çevrelerinin daha hassas davranması ve bu konuda daha fazla çalışma yapılması konusunda görüşmeler yapıldı. Okul yetkilileriyle önümüzdeki dönemde staj ve mezun öğrencilerin perakendeye kazanılması ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Mardian Mall Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Mahmut Yıldızhan, nitelikli iş gücünün artırılması, perakende de hizmet veren kalifiye eleman sayısının çoğaltılması ve eleman ihtiyacının karşılanması adına mesleki ve teknik eğitimin hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulandı.