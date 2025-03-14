Mardian Mall, düzenlediği manevi iftar programıyla tüm çalışanlarını, mağaza müdürlerini ve operasyonel destek ekiplerini bir araya getirdi.

Ramazan ayının huzurunu yansıtan etkinlik, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu programda, yüzlerce davetli iftar sofrasında buluşarak birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirdi. İftarın ardından, ünlü ilahi sanatçısı Murat Belet’in sahne aldığı konserle akşam manevi bir atmosferle devam etti. İlahi eserlerin yankılandığı bu unutulmaz etkinlik, katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı.

Mardian Mall AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, etkinliğe ’’Ramazan ayının manevi atmosferinde çalışanlarımız, mağaza müdürlerimiz ve operasyonel destek ekiplerimizle bir araya gelmek, işbirliğimizin ötesinde bir aile olma duygusunu pekiştirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen iftar yemeği ve Murat Belet’in ilahi konseri, hem çalışanlarımız hem de misafirlerimiz için unutulmaz bir akşama dönüştü. Mardian Mall olarak, bu etkinliği geleneksel hale getirerek her yıl Ramazan ayında birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.