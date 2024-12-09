Mardian Mall, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Ahmet Ümit’i ağırladı. Ünlü yazar, son kitabı Yırtıcı Kuşlar Zamanı ile D&R iş birliğiyle gerçekleştirilen imza gününde okuyucularıyla buluştu.

Mardian Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, Ahmet Ümit gibi değerli bir yazarı Mardian Mall’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ecevit, "Okurların yoğun ilgisi, edebiyatın ne kadar güçlü bir bağ kurduğunu bir kez daha gösterdi. Bu tür etkinlikler, Mardin halkının kültürel zenginliğini artırmak ve kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek adına büyük önem taşıyor" dedi.

Ahmet Ümit ise Mardin’de olmaktan ve okuyucularıyla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ümit, "“Mardin, tarihi ve kültürel dokusuyla her zaman beni etkileyen bir şehir olmuştur. Burada okuyucularımla buluşmak, onların gözlerindeki heyecanı ve sevgiyi görmek, benim için tarif edilemez bir mutluluk. Yırtıcı Kuşlar Zamanı kitabımın bu büyülü şehirde yankı bulması, benim için ayrı bir gurur kaynağı” diye konuştu.

Etkinlik boyunca, Ahmet Ümit kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla birebir sohbet etme imkanı buldu. Hem kitapseverler hem de yazar için unutulmaz anların yaşandığı bu özel gün, Mardian Mall’da kültür ve sanatın birleştiği bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.

Mardian Mall, gelecekte de benzer etkinliklerle Mardin halkını edebiyatın büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam edecek.