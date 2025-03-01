Mardian Mall’da yazar Işıl Işık, imza gününde okurlarıyla buluşarak büyük bir coşku ve ilgiyle karşılandı.

Işıl Işık’ın son kitapları "Kardan Adamın Külleri", "Ona Kadar Say - Saklambaç", ve "Paranormal Hikayeler 2" için düzenlenen bu özel etkinlikte, hayranları uzun kuyruklar oluşturdu. Yazar, imza gününde kitapları hakkında bilgiler verirken, okurlarıyla samimi sohbetler gerçekleştirdi ve onların sorularını yanıtladı.

Mardian Mall, yalnızca alışveriş deneyimi sunmakla kalmayıp, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle de şehrin sosyal hayatına önemli katkılarda bulunuyor. Kitapseverleri yazarlarla buluşturan etkinlikler, özellikle gençler için ilham kaynağı olurken, bölgedeki kültürel hareketliliği de artırıyor.

Mardian Mall AVM Pazarlama ve Haljla ilişkiler Müdürü Dilber Ecevit, "Işıl Işık’ın imza günü, AVM’mizde büyük bir ilgiyle karşılandı. Okurların heyecanı ve yoğun katılımı, kültürel etkinliklere olan ihtiyacı bir kez daha gösterdi. Mardian Mall olarak sadece bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda sanatın, edebiyatın ve kültürel buluşmaların adresi olmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de şehrimizin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunacak etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.